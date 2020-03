Relațiile pe care le formam cu oamenii din jurul nostru joaca un rol important in viața noastra, in special cele amoroase care aduc o mare incarcatura emoționala. Jupiter, Saturn și Pluton se afla sub semnul Capricornului in cea mai mare perioada a anului, astfel ca ne aflam sub influența rațiunii și luam deciziile potrivite legate de relațiile de iubire. Afla care sunt zodiile care risca sa treaca printr-o desparțire in urmatoarele luni, urmarind mai jos.