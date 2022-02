Aceste zodii nu pot tolera criticile. Se aprind ușor! Unii oameni au o reacție foarte urata la critici. Ei nu pot vedea comentariile la adresa lor intr-o lumina pozitiva și ar putea chiar sa atace pe cineva care incearca sa-i critice acțiunile și cuvintele. Incapacitatea lor de a accepta critici pozitive este aproape epuizanta. Astfel de oameni emit, de... The post Aceste zodii nu pot tolera criticile. Se aprind ușor! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

