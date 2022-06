Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca angajatorii din mediul privat vor putea acorda o marire salariala de 200 de lei, iar aceasta nu va fi taxata de catre stat. Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura pe care deja am…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat ca angajatorii din mediul privat pot majora salariile cu 200 de lei, iar aceasta crestere nu va fi taxata de catre stat, scrie news.ro . Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura…

- Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura pe care deja am luat-o tinand cont de ceea am spus in programul Sprijin pentru Romania si anume acea majorare voluntara de 200 de lei fara ca sa fie taxati de catre stat. Este…

- Romanii se confrunta cu o situație extrem de dificila. Au explodat prețurile la facturi, dar și la alimente și carburanți, iar mulți dintre ei nu iși mai permit sa iși asigure traiul zilnic. In acest sens, Guvernul vine in ajutorul lor. Marius Budai a anunțat ca Executivul va majora tichetele de masa…

- Liderul social-democratilor prahoveni, deputatul Bogdan Toader, a anuntat principalele masuri de sprijin pentru persoanele cu venituri mici, masuri discutate astazi, la Ploiesti, cu ministrul Muncii, Marius Budai. .Toader a declarat ca programul "Sprijin pentru Romania" se adreseaza pensionarilor si…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…

- Intrebat, marti seara, la Antena 3 cat a pierdut un pensionar din Romania, din puterea de cumparare, Marius Budai a estimat ca este vorba de 7-8 la suta. ”Un pensionar a pierdut pana la 7-8 la suta numai prin majorarile de preturi care s-au intamplat pana acum si daca lucrurile va continua, scaderea…