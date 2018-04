Aceste plante reglează funcţia tiroidei Coada-soricelului In caz de hipotiroidie (care inseamna un deficit de hormoni tiroidieni), se recomanda infuziile din coada-soricelului si cretisoara. Acestea sunt recunoscute pentru ca regleaza functiile tiroidei.

Cele doua plante se combina si din acest amestec se adauga o lingurita in 250 ml de apa fiarta. Se beau doua cani de ceai pe zi, una dimineata si una seara, cu jumatate de ora inainte de masa.



Ceapa Tot in tratamentul naturist al hipotiroidiei intra si ceapa si usturoiul. Acestea trebuie consumate zilnic. Este bine de stiut ca cele doua legume prezinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

