Aceste persoane se pot VACCINA fără PROGRAMARE Daca nu reușesc programarea pacienților prin platforma de vaccinare, clinicile de dializa vor putea comunica direct cu centrele de vaccinare, pentru ca pacienții dializați sa se vaccineze fara programare in termen de 48 de ore. Clinicile de dializa vor fi obligate sa faciliteze accesul pacienților la vaccinarea impotriva Covid-19, conform Instrucțiunii nr.52 emise joi, 21 ianuarie, de catre Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. „Tocmai ca sa nu ii lasam pe pacienți singuri, sa faca lucrul asta, am vrut sa responsabilizam centrele de dializa și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu reușesc programarea pacienților prin platforma de vaccinare, clinicile de dializa vor putea comunica direct cu centrele de vaccinare, pentru ca pacienții dializați sa se vaccineze fara programare in termen de 48 de ore. Clinicile de dializa vor fi obligate sa faciliteze accesul pacienților la…

- Peste 30.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 235.000 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Eveniment Pompierii teleormaneni au inceput vaccinarea impotriva COVID-19 ianuarie 8, 2021 09:38 32 de pompieri din subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman s-au prezentat, joi, in centrele de vaccinare, pentru a fi imunizați. Sunt primii dintre salvatorii…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de Institutul Național de Sanatate Publica, prinaplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,situația din ziua de 4 ianuarie…

- Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), de la inceputul campaniei au fost vaccinate 13.596 personae. In ultimele 24 de ore au fost imunizate 354 de persoane. Conform datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate…

- Platforma informatica ce permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 - https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ - este operationala, a anuntat Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva noului coronavirus. Incepand de luni, in conformitate…

- Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 a prezentat raspunsuri la o serie de intrebari legate de campania de vaccinare. 1. De ce sa ma vaccinez impotriva COVID-19? Vaccinarea impotriva COVID-19 este importanta pentru ca reduce riscul de imbolnavire și…

- Campania de vaccinare va incepe in Romania in data de 27 decembrie cu personalul medical din cele zele spitale aflate in „prima linie” de combatere a COVID-19, au declarat surse guvernamentale. Primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput…