Aceste persoane NU mai merg la spital. Nelu Tătaru a dat vestea Ministrul Sanatatii a declarat vineri ca se ia in calcul ca asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie. Intrebat daca ia in calcul o decizie privind modificarea ordinului de ministru, astfel incat asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie, ministrul Sanatatii a raspuns: „Luam in calcul o astfel de decizie .(...) Noi avem evaluarea asimptomaticului sau relativ asimptomaticului pana in 48 de ore. El nu trebuie sa stea neaparat internat in spital. Trebuie sa faca acea evaluare, apoi, urmand cu un aviz… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca este luata in calcul o decizie prin care bolnavii asimptomatici de COVID-19 sa nu mai ajunga in spital, ci sa fie sub supravegherea medicului de familie."Luam in calcul o astfel de decizie. Noi avem evaluarea asimptomaticului sau relativ asimptomaticului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca se ia in calcul ca asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie.Citește și: BREAKING - S-a consemnat un nou RECORD: 3186 de cazuri noi, in ultimele 24 de oreIntrebat daca ia in calcul o decizie…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri ca 209 pacienți infectați cu SARS-Cov-2 din cei 613 care ocupa paturile de terapie intensiva sunt intubați și ventilați mecanic, relateaza Agerpres.”Inspitalele suport COVID avem 1.050 de paturi de terapie intensiva completdotate, in acest moment sunt…

- Prin noua lege a carantinei si izolarii, responsabilii incearca sa regelementeze situatia celor care sunt depistați pozitiv la noul coronavirus, astfel incat sa nu transmita boala. Din cei care au fost internati pana acum, 1.087 au cerut sa plece acasa desi sunt inca pozitivi. Autoritatile vorbesc despre…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptați și in anchetele epidemiologice care vor fi desfașurate. „S-a discutat acest lucru. Medicii de familie pot fi implicati, in acest moment, pentru cei care…

- Nelu Tataru a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate. Ministrul Sanatatii a vorbit si despre cele 994 de cazuri noi de infectare, confirmate in ultimele 24 de ore. El…

- Nimeni nu scapa de internarea forțata dupa intrarea in vigoare a Legii Carantinarii. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate, conform…

- „S-a discutat acest lucru. Medicii de familie pot fi implicati, in acest moment, pentru cei care sunt in izolare la domiciliu, fiind cei care urmaresc acest pacient si avand legatura permanenta cu acest pacient. Toti acesti medici de familie vor fi cooptati in perioada urmatoare si in cadrul unor…