Aceste persoane NU mai au voie în avion! Raed Arafat a anunțat noi reguli Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca decizia de a cere test COVID negativ pentru cei care se intorc in țara din zonele galbene cu risc epidemiologic este menita sa limiteze raspandirea coronavirusului in Romania și ca este o masura adoptata deja de multe țari europene. „Putem depista daca persoana e pozitiva inainte sa vina in Romania și atunci e bine, daca e pozitiv, sa nu calatoreasca intr-un avion sau un mijloc de transport care sa cauzeze infectarea altor persoane. Prevenim ca persoana pozitiva asimptomatica sa ajunga in țara, dupa care pana ajunge sa se carantineze sa nu infecteze și alte persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a explicat joi, la Antena 3, de ce a fost introdusa obligația ca la intrarea in Romania, persoanele care sosesc din țarile/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat sa prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel…

- Șeful DSU a declarat ca noua tulpina de coronavirus va ajunge cu certitudine și in Romania. Din cauza ei, Marea Britanie a intrat deja in lockdown. Totuși, specialiștii spun ca nu e o tuplina mai agresiva,...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca noua tulpina de coronavirus va ajunge cu certitudine și in Romania. Din cauza ei, Marea Britanie a intrat deja in lockdown. Totuși, specialiștii spun ca nu e o tuplina mai agresiva, in schimb, ea se transmite cu 70% mai repede. Citește și: Doctorul Monica…

- ”Suntem la o acțiune practica: plantam paduri.”O padure cat o țara este campania pe care am inceput-o impreuna in aceasta primavara. Este o campanie in care am crezut de la inceput, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arata ca nu m-am inșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta…

- ”Suntem la o acțiune practica: plantam paduri.”O padure cat o țara este campania pe care am inceput-o impreuna in aceasta primavara. Este o campanie in care am crezut de la inceput, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arata ca nu m-am inșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta…

- Se apropie o perioada importanta din an și anume sarbatorile de iarna, pe care le vom petrece intr-un mod cu totul special din cauza pandemiei de coronavirus. Momentan nu știm cum le vom petrece exact, fiindca autoritațile nu au anunțat masurile care se vor lua in acea perioada. Cu toate acestea, Raed…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat masuri de ultima ora la Sibiu, dupa intrarea localitații in carantina. Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu. Judetul Sibiu are rata cea mai mare de infectare din Romania, de peste…

- Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni, declara surse din cadrul CJSU pentru MEDIAFAX. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu, județ care are rata cea mai mare de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori. Municipiul Sibiu se apropie de o rata…