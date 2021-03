Aceste persoane NU au voie să părăsească țara! Vor fi amendați Ministerul Transporturilor a anunțat vineri ca, pentru a calatori in strainatate, persoanele vor trebui sa prezinte la aeroport un document justificativ. Singurele motive acceptate pentru a calatori in afara tarii sunt cele profesionale, medicale, educationale, voluntariatul sau funeraliile. Amenzile anunțate se vor aplica și persoanelor care vor fi prinse ca au mințit in legatura cu motivul deplasarii. Ca masura de prevenire a importarii de noi cazuri de COVID-19 si a aducerii in tara a unor noi variante ale coronavirusului de catre persoanele care pleaca in afara tarii si apoi se intorc, guvernul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

