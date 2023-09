Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21 martie – 19 aprilie)Energia acestei saptamani va indeamna sa va reevaluați prioritațile. Este un moment bun pentru introspecție și pentru a lua decizii legate de cariera. Sfarșitul saptamanii va aduce o surpriza placuta in viața sentimentala. Taur (20 aprilie – 20 mai)Relațiile cu cei din…

- Vom avea parte de o conjuncție intre Soare și Mercur in Leu, care ne va stimula creativitatea, inteligența și expresivitatea, dar și de o opoziție intre Venus in Fecioara și Neptun in Pești, care ne va aduce confuzie, iluzie sau dezamagire in plan sentimental. De asemenea, Luna va trece prin semnele…

- Trei zodii din horoscop au parte de momente de vis la sfarșitul acestei veri, cand vor vedea ca munca lor a dat roade, iar astrele i-au ”rasplatit” pentru rabdarea și bunatatea de care au dat dovada. Cele trei zodii vor fi cele mai fericite din tot horoscopul, iar acest lucru le va da motivație sa faca…

- Trei zodii vor avea probleme pe finalul lunii iulie, iar lucrurile se vor ameliora in august, chiar daca vor mnai fi ”nori” de furtuna.RacCeea ce ar putea fi oarecum suparator in aceasta ultima saptamana din iulie, este ca prieteniile tale par șocante. Exista un singur prieten cu care ai avut discuții,…

- Vara se termina cu mulți bani in conturile a trei zodii din horoscop. Nativii vor avea parte de succes financiar intr-o perioada in care nu se vor aștepta deloc la acest lucru, gandindu-se la ultimele luni din viața lor. Chiar și așa, aceste zodii se vor imbogați dintr-o data și vor avea nevoie de ajutor…

- Horoscop zilnic 24 iulie 2023. Ziua poate aduce unele conflicte pentru cateva dintre zodii, insa daca vreți sa priviți partea plina a paharului, se pot destrama relațiile care scarțaiau de ceva timp, se pot indeparta oameni care nu mai erau de ceva timp prieteni și doar se tolerau reciproc in povești…

- Horoscop 1 iulie 2023. Prima zi a lui iulie aduce tensiune și stres pentru unele zodii, insa cea mai buna decizie este cautarea unor variante de a liniști situația, fara paie pe foc și discuții aprinse. Pe cat posibil, incercați sa va calmați și sa ieșiți cat mai mult in natura. Horoscop pentru 1 iulie…

- Vin vești bune pentru trei zodii din horoscop! Nativii au șanse sa caștige la Loto la sfarșitul lunii iunie, iar norocul la bani va aparea in viața lor. Pentru ei urmeaza cel mai bun moment al invetițiilor, pe care trebuie sa aiba grija sa nu il rateze. Iata despre cine este vorba.