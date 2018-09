Aceste pastile curăță și detoxifică ficatul, elimină toxinele și costă doar câțiva lei Carbunele medicinal are proprietați terapeutice uimitoare. Se gaseste in farmacii, la preturi foarte accesibile, si poate trata multiple afectiuni ale sistemului digestiv. Mai poate reduce colesterolul, inflamatiile si iritatiile si actioneaza ca un eficient detoxifiant, existand nenumarate cure de detoxfiere cu carbune medicinal, recomandate de specialisti. Actioneaza ca un detoxfiant si pentru cazurile in care ai inghitit prea multe medicamente sau diferite substante toxice. Un tratament de numai o saptamana, cu cate o pastila pe zi, garanteaza scaderea concentratiei de colesterol din sange… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

