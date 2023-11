Stiri pe aceeasi tema

- La inceputurile sale, Pamantul ar fi fost format dintr-un singur continent, dar ulterior s-au desprins suprafețe mari de uscat, care au format 7 continente, in timp ce al 8-lea, Zealandia s-a scufundat in ocean. Cercetatorii au finalizat recent cartografierea celor doua treimi nordice ale Zealandiei,…

- Prognoza in județul Alba: vara continua și la inceput de octombrie. La nivel național, vremea se schimba radical in cateva zile Vremea se va schimba radical in curand, așa ca ar fi bine sa ne mai bucuram de cele cateva zile de vara, la final de septembrie, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru…

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…

- Atenție la bolile toamnei! Toamna este un anotimp frumos. Frunzele iși schimba culorile in copaci și plutesc purtate de vant, iar arșița verii se transforma in zile racoroase. Pe masura ce copiii se intorc la scoala si vremea se schimba de la o zi la alta, sistemul nostru imunitar poate deveni si el…

- Te-ai saturat de concediile clasice? Vara la mare, fie in țara, fie in strainatate, iarna la munte, iar ciclul se repeta. Atat marea, cat și muntele au farmecul lor, dar avem nevoie, din cand in cand, de experiențe complet noi, experiențe care ne pot ajuta in cautarile personale. Cea mai grea incercare…

- Serviciile digitale pentru clienti, interfetele conversationale cu utilizatorul si Inteligenta Artificiala (IA) generativa vor avea cel mai mare impact asupra serviciilor pentru clienti si a strategiilor de asistenta, sunt de parere consultantii Gartner, intr-o analiza publicata recent.Specialistii…

- Testele au aratat ca atogepant, care se ia o data pe zi, este de doua ori mai eficienta decat tratamentele disponibile in prezent in Marea Britanie. Experții au declarat ca acest medicament ar putea “schimba viața” a milioane de persoane care se confrunta in mod regulat cu dureri de cap.Potrivit The…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca vor fi oferite ajutoare financiare catre familiile celor care au decedat in urma exploziei de la Crevedia. Totodata, premierul a cerut instituțiilor abilitate sa faca controale extrem de exigente la toate stațiile de GPL din țara și sa aplice sancțiuni drastice,…