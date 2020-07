Aceste cifre publicate de OMS arată foarte rău. Coronavirusul este departe de a fi învins Raportul spune ca sunt peste 10,9 milioane de cazuri Covid-19 confirmate la nivel global, cu 212.326 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. De la inceputul pandemiei s-au inregistrat cel puțin 523.011 de decese in intreaga lume, 5.134 dintre aceste decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore. Cea mai mare creștere raportata sambata a avut loc in America de Nord și de Sud, cu 129.772 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, ceea ce a ridicat totalul din regiune la aproape 5,58 milioane. Asia de Sud-Est a avut 27.947 de cazuri noi, cu India și Bangladesh inregistrand cele mai mari creșteri din regiune.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

