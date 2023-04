Aceste 4 zodii trec prin transformări uluitoare. Eclipsa de Soare și Mercur retrograd au fost doar începutul! Ziua de 20 aprilie 2023 ne-a prilejuit o Luna noua in Berbec, care a acoperit Soarele intr-o puternica și rara eclipsa hibrida de Soare. A doua zi, in 21 aprilie 2023, a inceput retrogradul de primavara al lui Mercur. Așa stand lucrurile, iata 4 zodii care vor resimți din plin aceste evenimente astrale. BERBEC Natura ta pasionala și nerabdatoare iți deschide calea pentru a fi unul dintre cele mai oneste și muncitoare semne zodiacale dintre toate. Și chiar daca ești prea ocupat, ești pe deplin capabil sa faci fața la ceea ce urmeaza! Atunci cand o eclipsa de Soare are loc in prima ta casa a sinelui,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

