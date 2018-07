Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Liviu Varciu și Anda Calin a a ajuns la final! Totul s-a terminat intre cei doi și nu mai este nici o cale de intoarcere. Mai mult decat atat, in urma cu aproximativ o saptamana, Anda Calin a postat un mesaj subliminal prin care anunța separarea de celebrul artist.(CITEȘTE…

- La nicio luna de la botezul fetiței lor, povestea de dragoste dintre Liviu Varciu și Anda Calin a luat sfarșit! Totul s-a terminat intre cei doi și nu mai este nici o cale de intoarcere. Citește și S-A SARUTAT IN FAȚA CASEI CU ROXANA NICULAE, IAR ACUM… LIVIU VARCIU A VORBIT DESPRE VIITORUL ALATURI DE…

- Cuplul Bianca Dragușanu & Victor Slav este istorie! Fiecare a luat-o pe drumul lui, iar pentru moment cel al Biancai s-a intersectat cu drumul unui sportiv englez, foarte frumușel și bogat. Cei doi au fost surprinși sarutandu-se intr-un restaurant din București. Reacția lui Victor Slav? Fara cuvinte!…

- Catalin Cazacu și Liviu Varciu sunt foarte buni prieteni, insa pe durata competiției Exatlon, cei doi nu au știut nimic unul de celalalt. Deși Faimoșii au caștigat cele mai multe jocuri de comunicare, Liviu nu s-a numarat printre persoanele care sa-i fi transmis vreun mesaj sau sa vorbeasca pe Whatsapp.…

- Liviu Varciu are o fetița cu Anda Calin. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cei doi parinți au creștinat-o deja pe micuța Anastasia, dar petrecerea de botez urmeaza sa aiba loc in curand. (CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIA IN PREMIERA CU FETIȚA LUI LIVIU VARCIU IMEDIAT CE…

- A aparut prima poza cu fetița nou-nascuta a Andei Calin și a lui Liviu Varciu. Iubita artistului a postat poza pe Instagram, alaturi de care a inserat cateva randuri. A primit zeci de mesaje, pline de complimente. La aproape noua luni dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei si a cunoscutului om de […]…