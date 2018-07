Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este, fara doar și poate, una dintre cele mai de succes femei din showbiz-ul romanesc.(Console si accesorii gaming) Veniturile prezentatoarei TV nu sunt deloc de neglijat. Salariul de la Kanal D al blondei reprezinta doar o parte. Pentru ca Bianca mai deține o adevarata “fabrica de…

- Presa din China dezvaluie suma pe care Dan Petrescu o castiga la Guizhou Hengfeng. Potrivit jurnalistilor chinezi, salariul pe care Dan Petrescu il castiga la noua echipa este de 5 milioane de euro pe an. "Bursucul" are si bonusuri de performanta in cazul in care va salva echipa de la retrogradare,…

- In luna aprilie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.512 lei, cu 0,5% mai mare decat in luna martie 2018, iar castigul salarial net a fost de 2.713 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 9 lei (+0,3%), arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS.

- Legendara tenismena Chris Evert a spus ca Simona Halep are o mare problema si crede ca poate castiga Roland Garros doar printr-un singur scenariu. "Simona Halep ar fi favorita mea in conditiile in care isi poate tine emotiile in frau. Problema Simonei Halep este ca trebuie sa munceasca atat de greu…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc, dar cu mulți ani in urma a avut un loc de munca neașteptat pentru mulți dintre admiratorii ei. Vedeta a inceput sa munceasca de la varsta de 15 ani. Bianca Dragusanu a recunoscut ca este dependenta. "E ca orice…

- Peste 70% dintre angajați vor sa-si schimbe job-ul in urmatoarele 12 luni, iar cei mai multi dintre ei (87,42%) sunt deschisi sa activeze in alt domeniu de activitate, potrivit unui chestionar realizat de site-ul de anunturi OLX, pe un esantion de 1.400 de vizitatori din sectiunea “Locuri de Munca”.…

- Primaria Sebeș a publicat salariile pe care le incaseaza angajații instituției. Așa cum era de așteptat, cel mai mult caștiga primarul, respectiv 15.438 de lei lunar. La capatul opus, cel mai mic salariu este al unui polițist local, 2.698 lei. Un portar caștiga 2.850 lei, un muncitor 3.078 lei iar un…