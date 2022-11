Stiri pe aceeasi tema

- Ben Toma a devenit astfel romanul cu cea mai inalta functie politica din Statele Unite, dupa cum a scris pe Facebook ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii grupului republican din Camera Reprezentantilor din cadrul celei de-a 56-a legislaturi…

- Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona. Cetatean american, nascut la Cluj -Napoca, Toma este reprezentant republican in Camera Reprezentantilor din Arizona din anul 2017, iar in actuala 55-a legislatura a ocupat functia…

- Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a devenit presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona, in urma alegerilor americane de la mijloc de mandat, informeaza Agerpres . El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii grupului republican din Camera Reprezentantilor…

- El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii grupului republican din Camera Reprezentantilor din cadrul celei de-a 56-a legislaturi din statul Arizona rezultate in urma alegerilor de la mijloc de mandat.Ben Toma a devenit astfel romanul cu cea mai inalta functie politica din Statele Unite,…

- Un roman a fost ales presedintele Camerei Reprezentantilor din statul Arizona, i urma alegerilor care au loc in Statele Unite ale Americii. Ben Toma, a carui familie a plecat din Romania cand el avea 9 ani, este la al patrulea mandat, iar din 2021 a devenit liderul majoritatii. "Vesti bune pentru Romania…

- Ben Toma, nascut la Cluj, ales președinte al Camerei Reprezentanților din Arizona. Romanul cu cea mai inalta funcție din SUA Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona. El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii…

- Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona, din partea republicanilor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ben Toma este un politician republican american de origine romana, aflat la al patrulea mandat in legislativul statului Arizona. Este statul in care Joe Biden l-a invins „la mustața” pe Donald Trump in 2020 și unde la alegerile din acest an au aparut probleme care l-au facut pe Donald Trump sa acuze…