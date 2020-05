Acesta este primul parc public conceput să fie respectată distanțarea socială Autoritațile din Viena, oraș renumit pentru parcurile sale, printre cele mai frumoase din Europa, vin cu o solutie și in vremurile postpandemie. Pini, mesteceni și garduri vii. Oamenii se vor putea auzi, insa nu se vor putea vedea, sau atinge unul de altul: vor intra distanțați prin porti diferite, dupa care vor patrunde intr-o rețea labirintica de alei verzi, bine delimitate intre ele. Soluția vieneza pentru persoanele care vor sa se bucure de vegetație in liniște și securitate se numește ”Parc de la Distance” și va fi primul parc din lume nascut din distanțarea sociala. Proiectul a fost propus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

