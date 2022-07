Acesta este primul autobuz electric fabricat în România. Unde va circula Autobuzul, cu o lungime de peste 12 metri si o capacitate de 83 de locuri, are o autonomie de minim 200 km in oras, care poate fi extinsa pana la 360 km, conform producatorului. Vehiculul are podea joasa, retea Wi-Fi gratuit si priza USB in dreptul fiecarui set de scaune. De la lansare si pana in prezent, autobuzul electric a fost testat in Oradea, Braila, Fagaras, Tirgu Mures, Turda, Cluj, Sibiu, Sighisoara, Bistrita, Satu Mare, Bucuresti si Bacau. „Intreaga arhitectura a proiectului ATP Bus a furnizat un autobuz electric modern, adaptat cerintelor locale, cu profil ECO (ecologic si economic),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

