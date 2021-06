El Salvador ar putea deveni prima tara din lume care sa faca din Bitcoin un mijloc legal de plata, alaturi de dolarul american, moneda oficiala a acestei natiuni. Nayib Bukele, președintele din El Salvador, spune ca adoptarea Bitcoin va face mai ușor transferul de bani din strainatate, de la cetațenii țarii care locuiesc acum in […] The post Acesta este prima tara din lume care adopta criptomoneda ca mijloc legal de plata! first appeared on Ziarul National .