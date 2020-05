Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.Potrivit Guvernului, convoiul format din 20 de camioane se va deplasa…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la aceasta sedinta, care va avea loc la ora 12,30, vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul…

- Astfel, presedintele Klaus Iohannis va discuta pe tema coronavirusului cu prim-ministrul Ludovic Orban , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de…

- Dupa data de 15 mai, cand se incheie starea de urgenta, nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut declaratii de presa dupa o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat…

- Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Spitalul Militar de Campanie ROL II, o secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Un spital similar se construiește pe Stadionul ”Portul” din Constanța. Echipat cu manusi si masca…

- Echipat cu manusi si masca de protectie, presedintele a coborat din masina si i-a salutat pe premierul Ludovic Orban, pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, precum si pe comandantul unitatii: „Arata bine aici", le-a spus presedintele Iohannis, dupa care a…

- Klaus Iohannis a anuntat noi restrictii pentru romani in plina epidemie de coronavirus. "Ce a fost pana acum o recomandare devine obligație, dupa principiul "stam acasa", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni, dupa o sedinta de urgenta pentru gestionarea epidemiei COVID-19, cu prim-ministrul…

- Masuri de ultima ora/ Carantina totala anunțata de președintele Iohannis in Eveniment / on 24/03/2020 at 13:45 / Președintele Klaus Iohannis a anunțat, cu puțin timp in urma, introducerea carantinei totale, incepand de miercuri, iar ieșirea din casa va fi permisa doar pentru a merge la serviciu sau…