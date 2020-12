Acesta este noul unicorn 100% românesc? Un start-up local lanseaza prima platforma integrata pentru solutii de identitate digitala descentralizata din Romania - selfd.id, prin care persoane fizice, organizatii si institutii isi pot reglementa interactiunea prin intermediul unor acreditari digitale care valideaza elemente de identificare. PSD-ul vrea tot! Ciolacu a anunțat ca va avea candidați la ambele Camere ale Parlamentului Platforma este construita pe tehnologii de ultima generatie si ofera acces atat companiilor cat si institutiilor guvernamentale, iar lansarea acesteia are loc in contextul cresterii interesului la nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

