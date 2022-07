Acesta este noul concept Mini Aceman, primul crossover electric al mărcii La inceputul anului, Mini anunțase ca va dezvalui un limbaj de design nou, iar constructorul britanic și-a exprimat intenția de a concura in segmentul mașinilor premium cu un nou crossover electric. Ei bine, iata ca acum a venit momentul, deoarece Mini tocmai a dezvaluit un concept al unui viitor SUV electric premium, numit Aceman. UN NOU LIMBAJ DE DESIGN Odata cu prezentarea noului concept, Mini a dezvaluit și noul sau limbaj de design. Acesta este botezat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

