Acesta este județul care mai are doar 4 cazuri active de infectare Potrivit biroului de presa al Instituției Prefectului – Județul Harghita, din cele 21 de cazuri confirmate, de la inceputul perioadei și pana in prezent, mai sunt 4 cazuri active de infectare cu virusul COVID-19. Toate cele patru persoane sunt internate la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc. Conform sursei citate, situația epidemiologica și masurile de prevenire a raspandirii Coronavirus, COVID-19, la data de 8 mai 2020, ora 13:00, in Harghita era: 315 persoane aflate in carantina instituționalizata, in creștere cu 8 in ultimele 24 de ore; 559 persoane ieșite din carantina de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

