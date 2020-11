Acesta este JUDEȚUL care în fiecare luni raportează ZERO cazuri noi de COVID-19 Majoritatea direcțiilor de sanatate publica raporteaza in fiecare zi de luni a saptamanii zeci pana la sute de cazuri noi de infectari cu coronavirus. In dreptul catorva județe, din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), apar insa menționate, in zilele de luni, zero, unul sau doar doua noi cazuri. O asemenea situație o regasim la Covasna, Bistrița Nasaud, Caraș Severin, Olt și Teleorman. Menționam ca duminica se proceseaza in general un numar mai mic de teste, fața de restul saptamanii. ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați in plina acțiune De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din datele GCS, mai multe județe raporteaza in zilele de luni, zero, unul sau doar doua noi cazuri, scrie Republica.ro, potrivit alephnews.ro.O asemenea situație se regasește la Covasna, Bistrița Nasaud, Caraș Severin, Olt și Teleorman. Citește și: Gabriela Firea da de pamant cu Ludovic…

- Majoritatea direcțiilor de sanatate publica raporteaza in fiecare zi de luni a saptamanii zeci pana la sute de cazuri noi de infectari cu coronavirus. In dreptul catorva județe, din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), apar insa menționate, in zilele de luni, zero, unul sau doar…

- Tara de infectare in București ajunge la 3,19 #Covid19 2.466 de cazuri noi de COVID-19 au fost anunțate azi, însa din doar puțin peste 8.000 de teste efectuate, ceea ce arata ca peste 30% din rezultate au fost pozitive la SARS CoV-2. Este cea mai mare rata de pozitivare de la începutul…

- "Era de așteptat sa fie așa. Este, de fapt, pata de ulei. Asta inseamna ca daca ai multe cazuri zile la rand, sunt persoane de contact - contacții direcți. Nu poți sa oprești asta. S-au luat niște masuri foarte bune, rezultatele le vezi peste o saptamana", a declarat medicul Adrian Marinescu pentru…

- Municipiul Bucuresti (405) si judetele Iasi (83), Ilfov (77), Prahova (76) sunt zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Mehedinti (4), Bistrita…

- 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Municipiul…

- Municipiul București a inregistrat cele mai multe cazuri noi de coronavirus, 103, in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului trimis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. La polul opus este județul Telorman, fara niciun caz nou de COVID raportat. Romania a inregistrat 961 de cazuri noi de COVID-19,…

- Romania a depașit pragul de 60.000 de cazuri de COVID-19, sambata. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.350 de cazuri noi și 43 de decese. In Timiș, au fost inregistrate 37 de cazuri noi și trei decese. 12 persoane sunt internate la ATI in spitalele din Timiș. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica…