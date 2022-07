„Acesta este iadul”. Țările europene unde căldura și incendiile fac prăpăd In timp ce temperaturile din Europa de Vest vor depași 40 de grade Celsius saptamana viitoare, sudul continentului se lupta deja cu efectele unei canicule tot mai puternice, despre care oamenii de știința spun ca este un rezultat al schimbarilor climatice la nivel mondial. In intreaga regiune mediteraneana, pompierii s-au luptat sa stapaneasca incendiile, raurile […] The post „Acesta este iadul”. Țarile europene unde caldura și incendiile fac prapad first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație din Portugalia, Spania, Grecia și sud-vestul Franței, in mijlocul unui val de caldura extrema care nu da semne de ameliorare și care face sute de victime.

- Cupola de foc care a pus stapanire pe mai multe zone ale lumii se apropie de Romania! Temperaturile vor urca din nou pana la aproape 40 de grade. Urmeaza Valul de caldura face prapad, in Europa. Incendiile cauzate de canicula se extind in mai multe țari care sunt deja in stare de alerta. Unele au…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Incendii de vegetație au facut ravagii joi in Portugalia, Spania, Franța și Croația, arzand case și amenințand mijloacele de trai, in timp ce o mare parte a Europei este afectata de un val de caldura care a dus temperaturile la 40 de grade Celsius in unel

- Valul de aer tropical pune stapanire pe Romania. Cele mai ridicate temperaturi, 36 grade Celsius la umbra, se anunta in vestul tarii, unde disconfortul termic va fi accentuat. Ploi de scurta durata se vor semnala in est si in sud.

- In Spania a fost inregistrata cea mai ridicata temperatura de iunie din 1950: peste 44 de grade Celsius, scrie Deutsche Welle. In Spania, in orașul andaluz Andujar, a fost inregistrata o temperatura record in acest an: vineri, 17 iunie, mercurul termometrelor au urcat acolo pina la 44,2 - 44,3 grade…

- Cel puțin un om a murit in Turcia și alți 11 au fost raniți, dupa ce o furtuna puternica, insoțita de ploi torențiale și inundații, a lovit capitala Ankara și cinci provincii. Vantul a smuls bucați din acoperișuri, in timp ce apele revarsate au inundat cartiere intregi, unde circulația a devenit aproape…

- Caldura aproape caniculara in Franta in aceasta perioada Foto: Arhiva. Vestul Europei, cu precadere Spania si Franta, traverseaza o primavara torida, cu seceta pronuntata si temperaturi care depasesc 31 grade Celsius pe suprafete extinse. Meteorologii spun ca asemenea calduri nu au mai fost…