18 evenimente artistice româneşti de neratat în 2018

Nu numai ca sunt veritabile ocazii de a cunoaste oameni cu care imparti aceleasi pasiuni (film, teatru, muzica, design), dar in Romania evenimentele artistice si culturale sunt nenumarate, fiecare cu o istorie aparte in spate. Daca acestea se intampla intr-un alt oras decat cel in care esti… [citeste mai departe]