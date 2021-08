Fiecare om folosește ulei atunci cand gatește. Pe rafturile magazinelor se gasesc diverse sortimente cand ne referim la acest aliment, insa unul dintre acestea este extrem de periculos pentru sanatate. Este vorba despre uleiul de palmier pe care chiar daca nu l-ați folosit in bucatarie, el este prezent in aproape orice, cum ar fi painea, ciocolata sau pizza. Se pare ca modul in care este produs afecteaza oamenii, aerul pe care il respiram si vietuitoarele salbatice, scriu cei de la BBC, citați de Business Magazin. E folosit in mai multe alimente, uneori in cantitati mari. Se estimeaza ca ar fi…