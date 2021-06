Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe drumul national 71, in afara localitatii Bungetu, un barbat de 48 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism ale carui placute cu numar de inmatriculare erau retrase din circulatie.De asemenea, in urma verificarilor efectuate,…

- Pandemia Covid 19 a adus schimbari mari in ceea ce priveste obtinerea de permise de conducere si inmatricularile din Dolj. De asemenea, perioada grea provocata de aparitia virusului, i-a facut pe multi doljeni sa se intoarca acasa din strainatate. O noutate neasteptata este ca multe femei vor sa devina…

- Daca ți-ai cumparat o mașina noua sau iți dorești un numar de inmatriculare preferențial la vechea mașina, poți verifica foarte ușir ce placute mai sunt disponibile pentru numarul de inmatriculare. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor pune la dispozitie o aplicatie online…

- Ancheta de amploare a DNA privind modalitatea prin care erau acordate permise de conducere la nivelul județului Suceava scoate la iveala detalii incredibile. Este de amintit ca de la inceputul acestui an DNA a executat un tur de forța la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de…

- Ion Dichiseanu a murit pe patul de spital, unde era internat de mai mult de trei luni. Marele artist, unul dintre cei mai iubiți actori romani, s-a stins din viața la 87 de ani. Venerabilul artist Ion Dichiseanu a fost un mare supraviețuitor al istoriei, un om ce a trecut prin multe cumpene, și care…

- In Romania au fost inmatriculate in aprilie 9.272 autovehicule noi, cu mai mult de 75% fața de luna similara a anului trecut. Cu toate acestea, pe ansamblul primelor 4 luni, autoturismele noi inregistreaza o scadere generala de 14,5%. Datele au fost date publicitații marți de Asociatia Producatorilor…

- Agenției Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ( ANABI ), a scos la vanzare un Lamborghini Aventador , impreuna cu alte autoturisme de lux, toate confiscate acum o luna, la Galați, cand DIICOT a destructurat o rețea de proxeneți, temutul clan Spaidar, scrie Observator News . Mașina…