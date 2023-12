Stiri pe aceeasi tema

- „Marele plan” este ca turcii si ungurii sa fie „castigatori impreuna in secolul al XXI-lea”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa semnarea unui acord bilateral de parteneriat strategic prioritar cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza MTI. Viktor Orban a subliniat intr-o conferinta…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a sosit astazi la Budapesta, i-a oferit premierului ungar un automobil electric turcesc TOGG. La rindul sau, Viktor Orban i-a oferit președintelui turc un cal pe nume Aristocrat. In plus, președintele turc s-a intilnit cu președinta Ungariei, Katalin Novak.…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in care ii cere ca UE sa renunte la eforturile de a pune deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina pe agenda summitului de la Bruxelles de saptamana viitoare, transmite Bloomberg. Șeful Executivului…

- Pozitia Guvernului Ungariei este ca, cat timp exista o baza etnica in Bazinul Carpatic, va exista un viitor pentru politica edificata pe acest fundament - a declarat vineri, la Budapesta, premierul Viktor Orban, la sedinta Conferintei Permanente Maghiare (MAERT).Premierul ungar a afirmat: alegerile…

- Conform surselor Digi24 și G4Media, premierul maghiar Viktor Orban a evitat intalnirea cu președintele Iohannis, deși vizita șefului statului la Budapesta era stabilita de cateva... The post Viktor Orban a evitat intalnirea cu Klaus Iohannis. A plecat in Georgia, sa se intalneasca cu premierul pro-rus…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut joi Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO, transmite AFP, conform AGERPRES."Ne-ar placea sa vedem Suedia in NATO si ne-ar placea sa vedem cum Turcia si Ungaria isi pun in practica angajamentul", a declarat Colonna la Helsinki,…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina in niciun for international atat timp cat nu sunt restabilite drepturile minoritatii maghiare din Transcarpatia, a declarat, luni, premierul ungar, Viktor Orban, in deschiderea sesiunii de toamna a parlamentului de la Budapesta, relateaza agentiile MTI