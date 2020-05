Acesta este ANIMALUL care ne poate salva Lupta cercetatorilor pentru a gasi un tratament eficient pentru COVID-19 i-a condus spre lame. Mai exact, catre Winter, un mascul de lama din Belgia. Oamenii de știința au identificat in sangele lui o microparticula ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus. Lama a fost aleasa pentru acest studiu, deoarece organismele acestor animale creeaza anticorpi cu care cercetatorii pot sa lucreze mai usor. Specialiștii au mai efectuat studii pe lame in trecut pentru a gasi terapii impotriva altor virusuri similare, precum SARS și MERS. Daca autorii studiului vor primi unda verde, anticorpii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou studiu publicat, marți, in jurnalul Cell , de o echipa internaționala de cercetatori, anticorpii gasiți in sangele de lama au putut sa elimine infecțiile cu COVID. „Acesta este unul dintre primii anticorpi cunoscuți pentru a neutraliza SARS-CoV-2”, a declarat Jason McLellan, de la…

- Secretarul de stat Raed Arafat reactioneaza la decizia CCR prin care au fost declarate necontitutionale normele legale in baza carora s-au dat amenzi in timpul starii de urgenta. Seful DSU afirma ca s-a pierdut o unealta importanta in razboiul impotriva COVID-19. "Indiferent de decizia Curții, pe…

- Europa intra de maine intr-o noua faza a relaxarii masurilor de carantina impuse de pandemie. Dupa aproape doua luni de izolare totala, Italia, cel mai afectat stat european de epidemia de coronavirus, revine treptat la viata. Ies din izolare si grecii, iar Spania si Germania continua planul de relaxare.…

- Patru tipuri de masti de protectie din Republica Popolara Chineza aflate pe piata din Uniunea Europeana au fost raportate ca fiind periculoase printr-o alerta emisa de autoritatie din Belgia, deoarece nu filtreaza suficiente microparticule, potrivit unei avertizari emise de InfoCons.ro, o platforma…

- O asistenta din Missouri isi incanta fanii de pe reteaua TikTok cu filmulete, care strang milioane de vizualizari, in care danseaza singura sau alaturi de colegele ei, atunci cand au o mica pauza de la a salva vieti care lupta cu coronavirusul.

- Specialiștii se așteapta la o creștere semnificativa a numarului de cazuri la finalul lunii aprilie."Cred ca spre sfarsitul lunii aprilie, inceputul lunii mai o sa asistam la o crestere zilnica importanta a numarului de cazuri si o sa trebuiasca, cu un anumit timp inainte, sa luam masurile astea de…

- Cozi infernale in supermarketuri si ultime cumparaturi de carti facute "pentru a fi mai putin prosti in perioada de izolare": belgienii se pregateau miercuri sa traiasca cel putin 18 zile la distanta unii de altii pentru a limita propagarea pandemiei cauzate de noul tip de coronavirus, informeaza…

- Reprezentanții Poliției s-au organizat pentru a prelua oamenii care trec prin vama și vin din zonele de risc. Un sistem bine pus la punct funcționeaza deja pentru a escorta oamenii care vin din strainatate catre localitatea de domiciliu, unde, in funcție de țara și zona din care vin vor intra in carantina…