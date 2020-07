Stiri pe aceeasi tema

- Vechii pescari, acum pensionari, traiesc din amintirea vremurilor in care tineretea lor insemna si speranta. Cei tineri se reprofileaza cum pot dupa ce-si predau la noua cherhana pestele prins prin imprejurimile micutei localitati, situata dumnezeieste la varsarea unui brat al Dunarii in mare. Sfantu…

- Sfantu Gheorghe, o alta lume Bratul Sfantu Gheorghe se uneste cu marea ca si cum ar fi trasa o linie cu creionul, asa pare de pe plaja salbatica. Valurile se sparg parca brusc de acea linie, care nu e deloc imaginara, iar uneori iau intorsaturi neobisnuite. Culoarea marii intalneste culoarea apei dulci…

- In preajma alegerilor generale din noiembrie 1912, primele alegeri din Romania la care cetatenii din Dobrogea au avut drept sa voteze, Constantin N.Sarry publica in ziarul "Dobrogea Juna" un amplu articol in care face o analiza critica a nevoilor orasului si judetului Constanta. Articolul este antologat…

- Ziua Dunarii, celebrata anual in 29 iunie, este sarbatorita in acest an in mediul online, de toate cele zece tari riverane, din cauza pandemiei de coronavirus. Romania este strabatuta de Dunare pe o distanta de aproape 1.100 de kilometri, cea mai mare lungime dintre toate tarile riverane. Specialistii…

- A aparut episodul 71 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu vorbește despre controversele din jurul Guvernului PNL, dar mai ales din jurul ministrului de Finanțe, Florin Cițu.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Conform unui raport al Consiliului Național de Cercetare din Spania, noul coronavirus, la fel ca și alte virusuri, ar fi "diluat" in apa marii. In plus, sarea din apa ar diminua, de asemenea, gradul de virulența al SARS-CoV-2. Exista totusi riscul de transmitere a noului coronavirus, in cazul…

- Conform cercetarii realizate de platforma Travelminit.ro, aproape jumatate dintre respondenti susțin ca anul acesta iși vor petrece vacanțele in țara și vor evita ieșirile in strainatate. Spre deosebire de alți ani, prețul va conta cel mai mult la alegerea destinației de vacanța, urmate de siguranța…

- Pompierii au scos astazi din Dunare, in zona localitatii Tiganasi, ultima persoana inecata din grupul de migranti sirieni care in urma cu doua saptamani s-au rasturnat cu barca incercand sa treaca ilegal Dunare dinspre Serbia in Romania.