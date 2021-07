Campionul suprem al Scotish Agricultural Show este uriașul taur Maerdy Morwr din rasa Charolais. Maerdy Morwr a ocupat primul loc la concursul online al societații Royal Highland, dupa ce 10 judecatori l-au votat campion al evenimentului in fața celor mai bune animale prezentate. Spectacole precum cel organizat online pe 15 iunie 2021 de catre Royal Highland au fost mult timp evenimente de referința pentru mulți scoțieni, iar absența lor din cauza pandemiei a fost resimțita in ultimul an. VIDEO aici