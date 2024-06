Acest tablou a fost vândut pentru aproape 13 milioane de dolari Tabloul lui Jean-Michel Basquiat, „Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari” (1982), a fost vandut cu 12,66 milioane de dolari de casa Phillips in cadrul sesiunii organizate la Hong Kong. Aceasta vanzare marcheaza lotul cu cea mai mare valoare vandut la o licitatie din Hong Kong in prima jumatate a anului 2024. Evenimentul de la Phillips Hong Kong din 31 mai a atins un total al vanzarilor de 210,22 milioane de dolari HK (26,89 milioane de dolari). Cu 23 din 24 de loturi vandute, licitatia a avut o rata de vanzare de 96% in functie de lot si o rata de vanzare de 97% in functie de valoare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Evenimentul de la Phillips Hong Kong din 31 mai a atins un total al vanzarilor de 210,22 milioane de dolari HK (26,89 milioane de dolari). Cu 23 din 24 de loturi vandute, licitatia a avut o rata de vanzare de 96% in functie de lot si o rata de vanzare de 97% in functie de valoare.

