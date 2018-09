Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul nu se reduce la o singura boala, ci presupune un numar mare de afecțiuni caracterizate de dezvoltarea anormala a celulelor ce se divid incontrolabil, inflintrandu-se mai apoi in țesuturi și distrugandu-le.

- E consumat din Antichitate, inca din anul anul 2205 i.Hr., in timpul imparatului Yu al chinezilor. Era baut pentru gustul sau deosebit si efectul calmant. A fost apreciat de mii de ani pentru efectele sale terapeutice.

- Cunoscuta și sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemțesc de munte, aceasta planta minunata este folosita, înca din antichitate, pentru deosebitele proprietați detoxifiante și antioxidante.

- Cancerul la colon este o boala care se declanseaza de la o dieta deficitara, dar și ca urmare a consumului excesiv de carne rosie sau alimentele procesate, mai ales daca rareori se întâmpla sa incluzi în regimul tau zilnic fibre.

- Cancerul de colon este o boala destul de comuna. Aceasta afecteaza 1 barbat din 22 și 1 femeie din 24. Deși riscul este mai scazut în cazul femeilor, acest lucru nu înseamna ca nu exista șanse sa te îmbolnavești.

- Experții americani au ajuns la concluzia ca alimentele bogate in carbohidrați – painea alba, fulgii de porumb, etc. – daca sunt prezente constant in alimentație, cresc in mod cert riscul de imbolnavire de cancer pulmonar.

- Incidenta si mortalitatea acestui tip de cancer s-au dublat in ultimii 20 ani in Romania atingand in anul 2000 o incidenta de 17,74 /100.000 loc.; in 2006 s-au inregistrat 8240 cazuri noi, situand tara noastra in randul tarilor cu o...

- Anumite E-uri sunt interzise in unele tari, dar nu in toate. Te si intrebi cum de unele tari recunosc ca exista un pericol suficient de mare ca sa interzica o substanta, iar altele aleg sa treaca pericolul cu vederea.