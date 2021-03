Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Palatul Administrativ din municipiul Suceava unde funcționeaza Prefectura și Consiliul Județean a fost stins dupa aproape 7 ore de lupta. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a transmis ca la ora 15.50 incendiul a fost lichidat. ”O comisie formata din specialisti cerceteaza…

- Incendiul de la hala din Inotești / J.Prahova pe 700mp-stins in peste 2 ore Foto: Adriana Tudose Incendiul de la hala din satul Inotești, comuna Colceag, Județul Prahova, în care funcționeaza o stație de prelucrare a produselor petroliere, a fost lichidat dupa o intervenție de peste 2 ore a…

- In cazul acestei drame, care a cutremurat o țara intreaga, a fost deschisa o ancheta pentru ucidere din culpa.Pompierii au constatat ca in salonul in care a izbucnit incendiul a explodat o butelie de oxigen.”- O bubuitura tare de tot, ziceai ca ii bomba. - Fum, flacari s-au vazut? - Numai fum. Numai…

- Incendiul din depozitul de deseuri tehnologice de la marginea municipiului Buzau a fost stins dupa aproape 30 de ore de la primirea apelului la 112. Echipaje de la ISU au inceput deja cercetarile pentru a stabili cauza dezastrului. Specialistii de mediu verifica daca fumul dens si negru a poluat aerul.

- Pompierii buzoieni nu au reusit, nici miercuri dimineata, sa lichideze incendiul izbucnit marti la o platforma pe care erau depozitate deseuri tehnologice ale unei firme de reciclare din Buzau. Zeci de salvatori intervin, de aproape 24 de ore, pentru lichidarea focului in urma caruia au ars peste…

- Incendiul de la vila din Baile Tusnad a fost stins, miercuri seara, in urma interventiei a peste 40 de pompieri militari si civili, cauza probabila a producerii acestuia fiind jocul copiilor cu focul, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. "In…

- SPECIAL GSP. Stins din viața la 73 de ani, antrenorul francez Gerard Houllier a avut un impact profund asupra unor nume mari ale lui Liverpool. Pe 14 decembrie, Gerard Houllier, fostul mare manager al lui Liverpool (1998-2004), s-a stins intr-un spital din Paris, la 73 ani. Inima sa, mereu batand prea…

- Miercuri, la ora 13.50 GMT (15.50, ora Romaniei), un bitcoin valora 20.145,02 de dolari, apreciindu-se cu 3,8% in timpul sedintei, iar la putin timp dupa aceea a atins un nivel istoric de 20.398,50 de dolari, potrivit unor date compilate de agentia Bloomberg.