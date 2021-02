Acest lucru va fi interzis ! Ce spune Arafat ?

Stiri pe aceeasi tema

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…

- Imunitatea vaccinului anti COVID-19 ar dura cel puțin șase opt luni, potrivit informațiilor din acest moment, iar aceasta perioada crește cu cat trece timpul, iar testele continua sa arate ca ea inca exista in cei care au fost vaccinați, a declarat luni seara la digi24.ro, șeful DSU, Raed Arafat. Șeful…

- Vineri ar urma sa se treaca la a doua etapa de vaccinare Foto: gov.ro. Centrele si echipele de vaccinare sunt pregatite sa gestioneze în a doua etapa imunizarea anti-COVID-19 a persoanelor de peste 65 de ani sau a adulților cu boli cronice, indiferent de vârsta, beneficiari ai…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența recomanda romanilor sa evite petrecerile de Revelion. Arafat avertizeaza ca poliția va fi in alerta maxima in seara dintre ani și va sancționa drastic persoanele care nu respecta restricțiile. Deplasarile sunt interzise dupa ora 23:00 in…

- In incaperi aerisite și cu masca – așa ar trebui sa fie masa in familie sau alaturi de cei apropiați, de Craciun, a spus, marți, șeful DSU, Raed Arafat. El insista, insa, ca intalnirile cu alții decat cei cu care locuim in mod curent ar trebui evitate pentru a limita raspandirea virusului. „Sa deschida…

- Seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a recomandat, pentru sarbatorile care urmeaza, respectarea regulilor sanitare si limitarea la maximum a mobilitatii si a intalnirilor cu persoanele cu care nu avem contact in mod obisnuit.Din punct de vedere al sarbatorilor care urmeaza, sfatul clar este respectarea…

- In contextul in care mulți sunt reticenți in fața vaccinarii anti-COVID, iar companiile aeriene vorbesc deja despre necesitatea unei dovezi de vaccinare pentru a urca la bord, s-a pus intrebarea daca angajatorul ar putea condiționa angajatul sa se vaccineze. „Vaccinul anti-COVID nu va fi obligatoriu,…

- Guvernul a decis ca persoanele care se intorc in tara din zonele care necesita carantinare nu vor fi supuse carantinarii daca au fost infectate in ultimele 90 de zile si pot dovedi acest lucru printr-un act medical, a anuntat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU, potrivit Agerpres. „A fost…