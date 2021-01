Acest laptop poate fi extrem de interesant! Vezi noul Dash F15! Laptopurile de gaming ASUS din seria TUF Gaming sunt cu atat mai interesant cu cat imprumuta mai multe caracteristici Republic of Gamers, fara a imprumuta și prețul acestora din urma. Noul model TUF Dash F15, prezentat recent la CES 2021, este un model de 15 inchi, ce ofera hardware actualizat, ecrane rapide și dimensiuni mai […] The post Acest laptop poate fi extrem de interesant! Vezi noul Dash F15! appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

