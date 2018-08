Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara a inceput verificarile impotriva șefei Inalte Curți de Casație și Justiție dupa ce Cristina Tarcea a cerut judecatorilor sa motiveze pana pe 1 septembrie deciziile restante.

- Un sofer de 28 de ani din satul Halahora de Jos, raionul Briceni, a fost retinut de politie dupa ce, in toiul noptii, a furat sase indicatoare rutiere. Masina individului a fost oprita de politie la ieșirea din satul Mihailenii, raionul Briceni.

- Arhitectul Ina Sava iși iubește mașina și o dezmiarda atat de mult, incat vecinii au inceput deja sa faca glume pe seama ei. Este prima sa mașina și prima cumparatura mare in credit.

Un barbat in varsta de 31 de ani, care a plasat un dispozitiv exploziv artizanal sub o mașina și l-a ranit pe proprietarul ei, un subofițer ISU Cluj, s-a predat! "Un barbat, in varsta de 31 de ani, din Cluj-Napoca, s-a prezentat, luni, la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Un ofiter angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj (ISU) a fost ranit de explozia unui dispozitiv artizanal. Barbatul a fost dus la Urgenta si se afla in afara oricarui pericol.

- Un ofițer ISU a fost ranit ușor de explozia unui dispozitiv artizanal care era intr-o cutie de mici dimensiuni de langa mașina sa, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de urgența. Acesta ieșise din tura, iar mașina sa era parcata in apropiere, potrivit lui Arafat. Ofițerul…

- Un tata disperat susține ca fetița lui de numai 8 ani este victima fostei soți, care o bate și o supune unor chinuri greu de imaginat. Mai mult, tatal Emanuel Stroe susține ca mama fetiței apeleaza la magia neagra.

- Atenție, șoferi! Incepand cu luna iunie, autoritațile din Romania vor face o schimbare radicala. O noua metoda va fi pusa in practica și anume probele biologice pentru testarea alcoolemiei vor fi procesate exclusiv cu un dispozitiv special. Read More...