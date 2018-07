Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti au decis sa divorteze, aceasta fiind singura solutie pentru a-si salva fiica de la moarte. Maria și Jake Grey sunt din Texas si platesc sume uriase pentru medicamentele fiicei lor in varsta de sase ani, dianosticata cu sindromul Wolf-Hirschhorn.

- Fetița sasaita care in urma cu 16 ani spunea ”salam sasesc” intr-un mod in care ne-a cucerit inimile tuturor este acum o domnișoara pe cinste. Luiza Lucuța are 20 de ani și este studenta in Scoția. O astfel de reclama ”se naște” poate o data in viața. Cine nu și-o amintește pe puștoiaca sasaita, in…

- Nicole Cherry a trecut prin momente mai puțin placute, dupa ce prietenul ei necuvantator a ajuns de urgența pe mana medicilor.(Promotiile zilei la monitoare) Artista a vorbit deschis despre experiența cumplita de care a avut parte in urma cu ceva timp.(CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, RELAȚIE SPECIALA CU…

- O fetița de 4 ani a fost lovita de o mașina a Poliției aflata in misiune, in Pașcani. Copila ar fi traversat in fuga strada iar agentul aflat la volan nu a putut sa o evite. Fata a fost transportata de urgența la spital. Fetița in varsta de 4 ani a fost acroșata de mașina poliției luni seara, in zona…

- Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu, invitat aproape zilnic la postul de televiziune RTV, a ajuns in stare grava la spital. Starea acestuia este in continuare critica, dupa ce medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale. Psihologului Hanibal Dumitrașcu i s-a facut rau in cursul zilei de joi.…

- Fetita de 7 saptamani se lupta acum sa supravietuiasca. Micuta pe nume McKenna Hovenga a reprezentat o adevarata bucurie pentru parintii sai, atunci cand a venit pe lume. Fericirea acestora a fost insa umbrita, dupa ce fetita de 7 saptamani a ajuns pe patul de spital. Fetita de 7 saptamani, intre viata…

- Un fost angajat al unui Centru de corecție juvenila din Texas care a recunoscut ca a furat fajitas, mancare mexicana asemanatoare shaormei, in valoare de 1,2 milioane de dolari a fost condamnat la 50 de ani de inchisoare, saptamana trecuta, relateaza USA Today.

- Fetița nou-nascuta a lui Khloe Kardashian are un prenume cu totul și cu totul special și nu a fost ales la intamplare! Se pare ca bunicul și tatal lui Kris Jenner aveau, la randul lor, prenumele ”True”. Mama lui Khloe este in culmea fericirii dupa ce a aflat ca fiica ei a ales un nume […] The post Kris…