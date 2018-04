Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, va fi intemnițat in timp ce va face recurs la condamnarea pentru corupție, a decis Curtea Suprema a țarii, informeaza BBC. Lula este acuzat de luare de mita și a primit o pedeapsa de 12 ani de inchisoare.

- Bobby Bostic a crescut in Saint Louis, Missouri, intr-o familie saraca. Abandonat de tata de la o varsta frageda, el a crescut alaturi de trei frati, dintre care doi vitregi: „Nu aveam prea multe modele in viata si eram lasat sa umblu singur pe strazi". La varsta de 10 ani, Bobby fuma si bea alcool,…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.

- Madalin – Miki Lupu, botoșaneanul care a ucis o batrana in Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul este considerat vinovat de omor calificat, tentativa de omor și de talharie calificata, dupa ce a omorat o femeie de 80 de ani și i-a ranit grav pe fiul acesteia cu o piatra de decor…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…