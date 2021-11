Acest amestec banal curăţă toxinele din corp ca un burete Este vorba despre ghimbir si hrean, doua elemente de baza, unul autohton, celalalt de sorginte orientala, ce contribuie la accelerarea metabolismului si la eliminarea bacteriilor. Daca acestora le vom adauga beneficiile consacrate ale lamailor si putin bicarbonat, praful cu atribute de medicament, reteta nu poate fi decat una de succes.Amestecul este un cumul de proprietati cu efecte benefice atat asupra sanatatii, cat si a siluetei. Actioneaza foarte puternic asupra ficatului, curatandu-l si facandu-l sa functioneze in parametri optimi. In acest fel, digestia si tot procesul metabolic sunt imbunatatite,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

