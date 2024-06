Stiri pe aceeasi tema

- Noile laptopuri TravelMate ofera experiențe de business prin cele mai recente soluții de inteligența artificiala, securitate și management, in șasiuri durabile, subțiri și ușoare. Cuprins: Noile laptopuri Acer TravelMate sunt echipate cu cele mai noi procesoare cu NPU integrat, Copilot pentru Windows…

- Cuprins: Predator X27U F3 are un ecran OLED WQHD de 26,5 inchi cu o rata de refresh de 480 Hz pentru a face fața celor mai solicitante jocuri actuale, necesitand in același timp un spațiu de configurare redus. Predator X32 X3 se mandrește cu un ecran OLED 4K UHD de 31,5 inchi și o rata Articolul Acer…

- Noua camera 3D se integreaza perfect cu dispozitivele SpatialLabs, platformele de streaming și de apeluri video; in plus, noile instrumente pentru dezvoltatori sunt disponibile pe dispozitivele SpatialLabs Pro. Cuprins: Camera SpatialLabs Eyes Stereo este conceputa pentru fotografi, permițandu-le sa…

- Descoperiți noi PC-uri cu AI, servere GPU avansate, expansiunea de memorie CXL și multe altele Ca raspuns la tendința de creștere a inteligenței artificiale, MSI, lider mondial in PC-uri cu AI, jocuri și soluții AIoT, va prezenta in cadrul acestui eveniment de prestigiu o noua gama de dispozitive de…

- Conexiune, creație și colaborare mai bune pe noul convertibil Acer Chromebook Plus Spin 714 și pe Acer Chromebook Plus 516 GE optimizat pentru cloud-gaming, datorita noilor funcții Generative AI din ChromeOS. Cuprins: Intruchiparea performanței și a portabilitații, Acer Chromebook Plus Spin 714 este…

- Rezumat: Lumea afișajelor ofera posibilitați nelimitate: de la aplicații de semnalizare digital, la chioșcuri interactive pentru centre de informare, ticketing, preluare de comenzi, inregistrare a prezenței sau raportare a timpului. Acer Chromebox Mini CXM1 ofera o soluție rentabila adaptata nevoilor…

- Echipat cu platformele Snapdragon din seria X, noul Swift 14 AI deschide o noua era a inteligenței artificiale oferind experiențe complet noi Rezumat: Swift 14 AI, primul laptop cu Copilot+ de la Acer, vine cu un design subțire și ușor, cu șasiu din aluminiu și o serie de caracteristici AI optimizate…

- Colaborarea ajuta la prevenirea patrunderii in ocean a echivalentului a 2,5 milioane de sticle de plastic și sprijina mijloacele de trai ale membrilor colectori aflați in comunitațile subdezvoltate. Rezumat: Acer se asociaza cu Plastic Bank pentru un program de impact in vederea colectarii a 50 de tone…