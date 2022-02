Stiri pe aceeasi tema

- ZTE a spart gheata in 2022 odata cu prezentarea primului telefon de gaming cu procesor Snapdragon 8 Gen 1 din acest an. De fapt e vorba despre o serie de telefoane mai precis Nubia Red Magic 7. Ea include modelele Red Magic 7 si Red Magic 7 Pro, care vin cu incarcare la 135W si camera selfie sub ecran.…

- Tag Heuer a lansat un nou ceas inteligent de lux, Connected Caliber E4, cu pret intre 1800 si 2500 de dolari. Seria Connected este cea mai cunoscuta de la Tag Heuer cand vine vorba despre ceasuri smart, iar pe 10 februarie a primit un nou membru. Connected Caliber E4 vine in variante de 42 mm si de…

- Mult asteptata „consola” de la Valve, de fapt un PC in format de consola portabila e gata sa ajunga la public. Valve a confirmat ca Steam Deck va sosi la final de luna februarie, iar cei care au rezervat terminalul vor primi o invitatie pe 25 februarie. Vor avea la dispozitie 3 zile pentru a plasa comanda,…

- Realme isi ia in serios extinderea in alte segmente decat cel al telefoanelor, odata cu lansarea unui nou laptop. E vorba despre Realme Book Enhanced Edition Air, care vine cu un corp usor si procesor Intel Core i5 Gen 11. Este al treilea laptop al companiei si a debutat in China deocamdata. In ultimul…

- Cu puțin ajutor din partea Google și NORAD (Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospațiala ) este posibil sa urmariți progresul drumului pe care il parcurge Moș Craciun din confortul fotoliului, in Ajunul Craciunului, daca aveți un laptop , tableta sau smartphone. Institutul Good Housekeeping va…

- Samsung și-a reimprospatat tableta Galaxy Tab A, accesibila, cu o performanța ceva mai buna, un ecran puțin mai mare, mai mult spațiu de stocare și funcții multitasking pentru a te ajuta sa lucrezi sau sa studiezi de acasa. Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) are un ecran LCD de 10,5 inci cu rezoluție…

- Cea de-a doua zi a evenimentului anual Oppo Inno Day din China a fost marcata de lansarea oficiala a primului pliabil al companiei, Oppo Find N. Indelung speculat in ultimele zile, pliabilul s-a dovedit a fi realitate și va debuta intai in China, fiind disponibil mai tarziu in aceasta luna. Terminalul…

- Cand cumparați un laptop, sunteți bombardat cu multe specificații hardware diferite, inclusiv procesor, stocare, memorie și multe altele. Pentru cei dintre voi care nu sunt pricepuți la computer, acest lucru poate fi destul de confuz. RAM este una dintre cele mai importante piese hardware pe care…