Acer a anunțat primul sau Chromebook optimizat pentru jocuri in cloud – Acer Chromebook 516 GE. Va fi disponibil in regiunea EMEA din luna decembrie, la prețuri incepand cu 999 EUR. Anunțul survine dupa ce Google a introdus pe 11 ocotmbrie Chromebook-urile de gaming: Acer Chromebook 516 GE de fața, un convertibil 2 in 1 […] The post Acer lanseaza un Chromebook de gaming appeared first on PCNEWS .