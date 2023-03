Acer lansează o bicicletă electrică cu design inedit, autonomie de 112 kilometri Acer e in general un brand pe care il asociem cu PC-urile de gaming, cu laptopurile, monitoarele mari cat TV-urile si mai nou cu notebook-uri eco friendly. Acum a intrat pe o piata complet noua si a anuntat o bicicleta electrica, cu autonomie de 112 kilometri. Noul dispozitiv se numeste Acer ebii e-bike si are o greutate redusa. E un produs gandit pentru deplasare in mediu urban si vine cu functionalitate AI. Cu ajutorul sau poate invata foarte usor preferintele celui de pe bicicleta. Va schimba automat vitezele in functie de conditiile drumului pentru o experienta optima. Cantareste 15 kilograme… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

