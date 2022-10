Acer dezvăluie placa grafică Predator Arc A770 BiFrost, cu tehnologie Intel Acer a anuntat una dintre primele placi grafice cu tehnologie Intel Arc si anume Arc A770 Predator BiFrost. Avem de-a face cu un design 2.5 slot cu doua ventilatoare. Acest model pare sa fie un hibrid intre un blower type si un design open air fan. Acer foloseste un GPU A770 cu un design custom, dotat cu conectori pentru alimentare duali cu 8 pini. Astfel ofera o performanta superioara fata de editia limitata Intel Founders Edition. A770 este un flagship, venind cu GPU full ACM-G10 cu 32 de nuclee Xe. Inca nu e clar daca acest model are 16 sau 8 GB VRAM. Intel a confirmat doar ca modelele cu 8… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

