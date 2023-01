Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din domeniul atomic au setat marți „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodata, afirmand ca amenințarile de razboi nuclear, boli și schimbari climatice au fost exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, punand omenirea in fața unui risc mai mare de anihilare, potrivit…

- Primaria Bistrița cheltuiește doar pe concertul de 40 de minute al Andrei, din noaptea dintre ani, 28.000 de euro. Aceasta ar urma sa urce pe scena din centrul istoric abia dupa miezul nopții. Artista care va face atmosfera in centrul istoric al orașului in noaptea dintre ani este Andra. Aceasta va…

- Congresul Statelor Unite are termen pana vineri la miezul noptii sa extinda finantarea guvernului, in timp ce democratii si republicanii se cearta cu privire la detaliile unor fonduri estimate la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, in ultimele saptamani in care democratii mai controleaza atat…

- Doi tineri, cu varste de 19 și 20 de ani, din comuna Cașeiu, ar fi patruns la data de 20 noiembrie, la miezul nopții, prin efracție, intr-o casa unde locuia o femeie de 82 de ani. Cu amenințari, acte de violența, folosind un cuțit, cei doi ar fi sustras dintr-un corp de mobilier suma de …

- La data de 30.10.2022, in jurul orei 23:30, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe A1, sens de mers Margina-Timișoara, la km 438, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule.…