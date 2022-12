Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața in orașul Șomcuta Mare, strada Nicolae Balcescu. Primele informații arata ca ar fi implicate doua autocamioane, iar o persoana ar fi incarcerata. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care au demarat o ancheta. Vom reveni…

- Accident rutier grav in Maramureș. Doua TIR-uri implicate in eveniment. O persoana incarcerata in urma impactului Accident rutier, 2 autocamioane implicate, o persoana posibil incarcerata in localitatea Somcuta Mare, str Nicolae Balcescu. TRS ISU MARAMURES Vom reveni cu amanunte

- Accident ruier cu doua victime la Șomcuta Mare. S-a intamplat ieri, 19 decembrie, pe DN1C, in urma evenimentului rutier rezultand doua victime, respectiv un copil de 1 an și 6 luni și un barbat de 45 de ani. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre…

- Polițiștii Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Maramureș, in colaborare cu polițiștii din Șomcuta Mare, au pus in aplicare, ieri, 10 decembrie, doua mandate de percheziție domiciliara emise de Judecatoria Baia Mare la domiciliul unui barbat de 22 ani din Șomcuta Mare.…

- Polițiștii din Baia Sprie și Șomcuta Mare au desfașurat ieri, 9 decembrie, o serie de acțiuni pe linie rutiera pentru identificarea șoferilor care conduc vehicule pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.…

- Accident rutier petrecut in urma cu cateva minute la intersecția strazilor Micu Klein cu Hollosi Simon. Din primele informații avem doua auto implicate și persoana incarcerata. La fața locului sunt echipaje de prim ajutor, dar și polițiștii. Au fost prezente doua echipaje SMURD, persoanele ranite…

- Accident rutier petrecut in localitatea Vima Mica in aceasta dimineața. Din primele informații avem un autoturism rasturnat, o persoana fiind incarcerata. Vom reveni Dragoș HOJDA The post 112 – Accident rutier in aceasta dimineața in Vima Mica appeared first on ZiarMM .

- Accident rutier cu doua autoturisme implicate și cu victime aseara, 30 septembrie. La fața locului, polițiștii din Șomcuta Mare au constatat faptul ca un tanar de 22 de ani din Satulung, aflat la volanul unui autoturism, a patruns de pe D.N.1C pe D.C. 67, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…