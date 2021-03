Aceeași problemă: Au apărut primele cireșe pe piața românească și costă cam mult Primele cireșe pe anul 2021 au aparut dej in piețele bucureștene și costa, ca de obicei in ultimii ani, cam mult. Fructele pot ajunge sa coste chiar și 200 de lei. Revoltator este ca prețul de import al unui kilogram de cireșe este de numai 8 lei, insa comercianții au un profit uriaș de pe urma vanzarii lor., Comercianții speculeaza prețuri și speculeaza ca suntem in afara sezonului, potrivit Antena 3. Și anul trecut in pietele din Bucuresti, un kilogram de cirese ajungea si la 150 de lei. Pentru a manca cirese romanesti, la preturi normale, va trebui sa asteptam pana in iunie. In Romania sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

