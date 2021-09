Consiliul Europei anunța ca Polonia este obligata sa schimbe ia legala a violului pentru a proteja mai bine femeile. Declarația a starnit imediat revolta in randul membrilor partidului naționalist și conservator PiS, partid care guverneaza țara. In ciuda protestelor in masa, guvernul condus de partidul conservator Lege si Justitie (PiS) de la Varșovia a inasprit deja legile anti-avort, introducand o interdictie de facto asupra intreruperilor de sarcina, conform Reuters. Consiliul Europei sustine ca Varsovia ar trebui sa-si intensifice eforturile de combatere a violentei sexuale, inclusiv prin…